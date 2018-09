Glede obdavčenja fizičnih oseb sem že pisal, da Levica ni levica. Kaj pa odnos Levice do migrantov in beguncev?

Slovenska Levica vabi migrante in begunce k nam in zahteva odpravo vseh mejnih ovir. Je to zares levičarsko stališče ali je popolnoma nasprotno?

Po mojem bi pravi slovenski levičar moral sporočati sledeče: »Dragi kolegi v zahodni Evropi, medtem ko so naši dedje stoletja trpeli in branili nas in vas od roparskih Turkov, ste vi sami odhajali v svet ropat ljudstva po Afriki, Aziji… Ko ste jim končno dali svobodo, ste jih zadržali v finančnem kolonialnem objemu. Še danes jim prodajate orožje, netite spore med njimi, postavljate diktatorje in odstavljate tiste, ki vam niso pogodu. Zaradi lastnih koristi uničujete cele dežele, povzročate milijone mrtvih in še več beguncev, ki sedaj, ko ste jim vse uničili, prihajajo v Evropo. Od nas zahtevate celo solidarno porazdelitev teh nesrečnikov. Ne, gospodje, ključ za porazdelitev je zelo preprost. Če prihajajo begunci in nelegalni migranti iz angleške kolonije, naj gredo v London, iz francoske v Pariz in tako naprej. To je še najmanj vaš dolg do njih. Po pravici bi jim morali vrniti vse nakradeno in jim pomagati zgraditi njihove dežele tako, da bodo radi ostali doma. Vedno bodo obstajali posamezni migranti, ki bodo iskali boljše priložnosti po svetu, vendar če gredo iz obupa v neznano cele družine z otroki, so to begunci, ki ste jih vi pregnali z vašim zavržnim početjem.«

Naša Levica pa pravi: Dobrodošli vsi ilegalni migranti in begunci v Sloveniji. Ali ni to početje v resnici tiha podpora vsem tistim trgovcem z orožjem, ki zaradi svojih umazanih dobičkov ustvarjajo vedno več vojn in nesrečnih beguncev? Ali ni tako stališče slovenske Levice enako sporno kot stališča dr. Črnčeca?

Boris Nemec, Šempeter pri Gorici