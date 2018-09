V torek je spletna Mladina poročala, da je Levica odpovedala za torek predviden podpis sporazuma o sodelovanju z vlado zaradi nezadovoljstva z imenovanjem Damirja Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, odgovornega za nacionalno varnost. Koordinator Levice Luka Mesec je v današnji izjavi v DZ povedal, da se je zataknilo, »ker je Levica nezadovoljna z odstopanjem od parafiranega dogovora glede sodelovanja z vlado«.

Po njegovih navedbah skušajo nekateri ministri in predstavniki strank vladnega peterčka že več tednov razvodeniti vsebino parafiranega sporazuma, češ da gre le za seznam lepih želja. Med ključnimi vprašanji, o katerih se želi Levica pogovoriti, so po Mesčevih besedah vprašanje prodaje NLB, vprašanje oborožitve dveh bataljonskih skupin za Nato in državni proračun. Želijo zagotovilo, da se bodo dogovorjenega v parafiranem sporazumu držali, je pojasnil.

S Šarcem se želijo pogovoriti o tem, kakšen status ima sporazum, kako ga bodo udejanjali, predvsem pa želijo preprečiti presenečenja, kot je bilo imenovanje Črnčeca, ki da je nesprejemljiv za levosredinsko vlado. Mesec je spomnil, da je Levica pristopila k sodelovanju s peterčkom ravno zato, da se prepreči »vzpon ljudi s stališči, kakršne izraža Črnčec na socialnih omrežjih, na oblast«.