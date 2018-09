Neve Te Aroha Ardern Gayford je bila ta teden najslavnejša dojenčica na svetu. Njena mama, novozelandska premierka Jacinda Ardern, se je udeležila zasedanja generalne skupščine Združenih narodov ter v dvorano prinesla tudi trimesečno deklico. Tako je Neve postala prvi otrok, ki se je kadar koli v zgodovini udeležil zasedanja generalne skupščine. Jacinda Ardern je imela ob sebi tudi varuha, svojega moža, bivšega televizijskega novinarja Clarka Gayforda. Seveda je otrok zbudil veliko pozornosti, Gayford pa je tudi opisal, kako začudeni so bili obrazi japonske delegacije, ko so vstopili v sobo za sestanke, v njej pa je ravno previjal dojenčico. Prav tako se je pošalil, da je Neve dobila posebno prepustnico za stavbo Združenih narodov z napisom »novozelandski prvi otrok«. Ardernova je s tem, ko je dojenčka prinesla na srečanje svetovnih voditeljev, želela ženskam sveta pokazati, da je lahko vsaka ženska voditeljica države in mati hkrati.

Seveda ni prvič, da ima političarka otroka na delovnem mestu. Kar nekaj poslank po vsem svetu je že pripeljalo svoje otroke na zasedanje parlamentov. Recimo Britanka Jo Swinson je prva prinesla otroka na delo v britanski parlament, v upanju, da se bo institucija modernizirala. Avstralska poslanka Larissa Waters je lani maja v avstralskem parlamentu svojo hčer celo dojila, medtem ko je imela govor. Sin švedske poslanke Jytte Guteland se je med glasovanjem o zakonih na poslanski klopi igral z ropotuljico, deklica španske poslanke Caroline Bescansa pa je pred dvema letoma popolnoma razdelila špansko javnost, češ ali je prav, da jo mama nosi s seboj na parlamentarno delo in jo tam doji. Med vsemi je najslavnejši otrok sodobnih političark Vittoria, hčerka italijanske poslanke Licie Ronzulli, ki je tako rekoč odrasla z mamo v evropskem parlamentu. Prvič jo je mama prinesla v službo, ko ji je bilo 44 dni, septembra 2010, ko so glasovali o večjih pravicah žensk na delovnem mestu. Od tedaj jo hči pogosto spremlja na zasedanjih. Sprva so njeno gesto odobravali, češ otroka še doji, a ko je deklica rasla, je bilo slišati vse več očitkov, ali več tisoč evrov plače in dodatkov evropske poslanke ni dovolj, da bi si za štiri dni, kolikor navadno traja zasedanje, za hčer uredila varstvo.