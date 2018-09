Na konferenci v mestu Fulda so škofje odločili še, da bo Cerkev skušala ugotoviti, »kdo poleg storilcev nosi institucionalno odgovornost za zlorabe«, so zapisali v danes objavljeni izjavi, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Raziskovalci treh univerz, ki so pripravili v torek predstavljeno poročilo, so opozorili na problematične strukture, ki omogočajo nadaljevanje zlorab v Cerkvi. Izpostavili so tudi celibat in težave na področjih spolnosti, predvsem istospolne usmerjenosti. Cerkev bo tako s strokovnjaki opravila razpravo o celibatu in spolni morali.

Škofje so napovedali tudi, da bodo žrtvam pomagali, med drugim jim bodo omogočili pogovore s strokovnjaki. Vzpostavili bodo posebne kontaktne točke, na katerih se bodo z žrtvami pogovorili o zahtevkih za odškodnino.