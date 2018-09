Nemška škofovska konferenca je danes predstavila poročilo o desetletjih spolnih zlorab otrok v nemški katoliški cerkvi. V letih 1946-2014 so nemški kleriki zlorabili skoraj 3700 mladoletnikov, večinoma fantov.

Avtorji poročila ob tem opozarjajo, da je to samo vrh ledene gore in da je razsežnost problema veliko večja.

»Moram zelo jasno povedati, da je spolna zloraba zločin. Tisti, ki so krivi, morajo biti kaznovani,« je poudaril Marx in dodal, da se kot predsednik nemške škofovske konference opravičuje za vse napake in povzročeno bolečino.

»Nismo se soočili z incidenti in posledicami, to se začne zdaj,« je dejal na novinarski konferenci v Fuldi.

Žrtve zlorab so kritične do poročila, ker da ne vsebuje ukrepov za izločitev storilcev. Ob tem so pozvali Cerkev, naj temeljito revizijo zlorab opravijo neodvisni strokovnjaki. Zavzemajo se tudi za izplačilo odškodnin žrtvam.