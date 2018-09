Pod pismo, katerega pobudnik je bil Igor Šoltes (Zeleni), so se podpisali še Franc Bogovič (EPP/SLS), Tanja Fajon (S&D/SD) in Ivo Vajgl (Alde/DeSUS). Poslali so ga v vednost tudi vsem evropskim komisarkam in komisarjem.

V njem opozarjajo na netransparentno delovanje, nespoštovanje vladavine prava in neaktivnost Evropske komisije v primeru arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško ter od Junckerja zahtevajo, da »od Hrvaške jasno zahteva spoštovanje vladavine prava in implementacijo zavezujoče arbitražne razsodbe brez odlašanja«.

Poudarjajo, da alternative implementaciji arbitražne razsodbe ni; z objavo razsodbe je mogoče govoriti le še o njeni implementaciji in podrobnostih v zvezi s tem, ne pa tudi o vprašanju meje, ki je bilo s to razsodbo dokončno razrešeno.

Šoltes je v izjavi za javnost pojasnil, da se je za poziv odločil, ker se je je Juncker odločil ignorirati mnenje pravne službe Evropske komisije, da argumenti glede kršitev evropskega prava, ki jih je v predlogu tožbe predstavila Slovenija, držijo in da bi jih morala Evropska komisija podpreti.