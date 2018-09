Mlad par, ki je danes želel iz Dublina poleteti v Amsterdam, je zamudil na svoj let. Ob prihodu do vrat za vkrcanje na letalo, so ta bila že zaprta. Zemeljski stevardi in stevardese letalskega prevoznika Ryanair para zato niso spustili na letalo, zato sta se z njimi začela prerekati. Moški, ki naj bi bil, po pisanju BBC-ja, Irec v dvajsetih, se je prebil mimo posadke in se prebil skozi že zaprta vrata.

V teku se je podal za letalom, ki se je pripravljalo na vzlet, zaustavili so ga šele uslužbenci Ryanaira, ki so na letalo še tovorili prtljago. Takoj zatem so se na kraju dogodka zglasili tudi letališki policisti, ki so moškega prijeli in odpeljali na policijsko postajo. Verjetno bo prepeljan tudi na dublinsko sodišče za kriminal, kjer bo prejel ustrezno kazen za sprožen incident.

A late passenger has been pinned to the ground by @DublinAirport police after running out of the terminal towards the plane pleading and shouting at the pilot to wait. 1/...@BBCNewsNIpic.twitter.com/TJL22qfNCt — Declan Harvey (@NewsDeclan) September 27, 2018

Kot so sporočili z dublinskega letališča, je letalo vzletelo z 21 minutno zamudo, vseeno pa je v Amsterdamu pristalo pravočasno, še piše BBC.