Nemški sindikat pilotov Vereinigung Cockpit je približno 400 v Nemčiji nameščenih pilotov in kopilotov irske letalske družbe pozval, naj delo prekinejo v času od danes ob 3.01 do naslednjega dne ob 2.59. Stavka bo torej zajela vse lete, ki so v tem časovnem obdobju predvideni na in z nemških letališč.

Prav tako za danes je stavko napovedal tudi nemški sindikat Verdi, ki združuje Ryanairovo kabinsko osebje v Nemčiji. Gre za približno 1000 zaposlenih, ki imajo po navedbah sindikata za približno 1000 evrov nižje plače kot zaposleni pri primerljivih prevoznikih, kot je Easyjet.

Kabinsko osebje bo tokrat stavkalo prvič, piloti so delo prekinili že v preteklosti, prvič tik pred lanskim božičem. Takrat je Ryanairu uspelo izvesti vse predvidene lete, saj je v Nemčijo za ta čas poslal svoja letala in posadke iz drugih držav. Tokrat so odpovedali 150 od 400 za danes predvidenih letov.

Pri irski letalski družbi ocenjujejo, da stavka ni upravičena. Nemške pilote so pozvali, naj danes pridejo na delo. V primeru, da se bodo stavke nadaljevale, pa že omenjajo zapiranje delovnih mest tako za pilote kot tudi kabinsko osebje.

Irski letalski prevoznik ima na 11 nemških letališčih nameščenih več kot 40 letal, kar je približno desetina njegove celotne flote.