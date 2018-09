Irski prevoznik je sporočil, da bodo zaradi stavke kabinskega osebja v Belgiji, Italiji, na Nizozemskem, Portugalskem in v Španiji odpovedali šest odstotkov poletov. V nemškem sindikatu Verdi so povedali, da bodo v četrtek zvečer sporočili, ali se bodo pridružili petkovi stavki.

Kot so dodali v Ryanairu, »ta nepotrebna stavka« ne bo vplivala na večino od 2400 predvidenih poletov, ki bodo opravljeni po voznem redu.

Vsi potniki, ki jih bo prizadela petkova stavka, so že prejeli elektronsko sporočilo in obvestilo sms, v katerih so bili obveščeni o odpovedih in možnostih, ki so jim na voljo. Sindikati trdijo, da bo petkova 24-urna stavka največja v zgodovini irskega prevoznika. Zaposleni pri Ryanairu že dlje časa zahtevajo višje plače in izboljšanje delovnih pogojev.

Evropska komisija je danes opozorila Ryanair, da mora ob stavki spoštovati pravila EU. »Spoštovanje zakonodaje EU ni nekaj, o čemer bi se morali zaposleni pogajati, ali nekaj, kar lahko vsaka država počne drugače,« je dejala evropska komisarka za zaposlovanje Marianne Thyssen po današnjem srečanju s prvim možem Ryanaira Michaelom O'Learyjem. »Nič nimam proti Ryanairu ali nizkocenovnemu poslovnemu modelu. Vendar z velikim uspehom pride tudi velika odgovornost,« je dodala.