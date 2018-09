Kot je v izjavi za medije po seji vlade pojasnil Medved, z imenovanjem pogajalske skupine uresničujejo zavezo, da bodo nemudoma začeli dialog o stavkovnih zahtevah sindikatov javnega sektorja. Po njegovih besedah so v pogajalski skupini visoko usposobljeni predstavniki z domala vseh ministrstev, v ožji skupini pa predstavniki iz kabineta predsednika vlade Marjana Šarca, generalnega sekretariata vlade, finančnega ministrstva in ministrstva za javno upravo.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, je Pogačarjeva namestnica na čelu pogajalske skupine Lidija Apohal Vučkovič z ministrstva za javno upravo, člani ožje skupine pa so še Anja Kopač Mrak in Vojmir Urlep iz kabineta predsednika vlade, državna sekretarka na finančnem ministrstvu Saša Jazbec, Mojca Ramšak Pešec z generalnega sekretariata vlade, Štefka Korade Purg in Branko Vidič z ministrstva za javno upravo ter v. d. direktorja vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle.

Neobremenjen pristop

Pogačar, ki bo pogajalsko skupino vodil, ima po Medvedovih besedah izkušnje in dolgoletno prakso delovanja v državni upravi. »Ni politična osebnost, kar se nam je zdelo v tem trenutku seveda tudi bistveno,« je dejal Medved in pojasnil, da bo zaradi tega lahko k vodenju pogajalske skupine pristopil neobremenjeno. »Ima pa polna pooblastila vlade, da vodi to pogajalsko skupino in ob strokovni pomoči celotne ekipe, ki je imenovana v to skupino, ta pogajanja s sindikati javnega sektorja pripelje tudi uspešno do zaključka, kar je seveda želja tudi sindikatov javnega sektorja,« je še dodal.

Poudaril je, da gredo s sindikati v dialog, da niso na dveh bregovih, ampak so vsi na istem čolnu in iščejo rešitev za stavkovne zahteve.

To, da sam kot minister za javno upravo ne bo vodil pogajalske skupine, po Medvedovih besedah ni nenavadno. Poudaril je, da to ni nezaupnica njemu kot ministru in spomnil na dogovor na vladni ravni že od vsega začetka, da teh pogajanj ne bo vodil neposredno minister za javno upravo.