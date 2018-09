Šarec tudi uradno vložil kandidaturo Rudija Medveda za ministra za javno upravo

Premier Marjan Šarec je v DZ tudi uradno vložil novo kandidaturo za ministra za javno upravo, na to funkcijo namesto Tugomirja Kodelje predlaga aktualnega poslanca LMŠ Rudija Medveda, so sporočili iz LMŠ. Šarec kandidaturo Medveda utemeljuje z njegovimi strokovnimi referencami, dosedanjim delom in izkušnjami, so ob vložitvi zapisali v stranki.