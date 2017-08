O bistvu, za kaj nam gre, o političnem smotru naših početij in o ciljih. Seveda jih ne gre pričakovati niti tam, kjer jih ne gre več niti iskati – v estradniškem zabavljaštvu in praznem, golem samopromocijskem nastopaštvu v okviru volitev predsednika republike. Kar se v tem oziru dogaja in napoveduje, je znatno več kot – le – grozno ali nedostojno ali do ljudi in nacije žaljivo. Ne bo se govorilo o tistem, o čemer bi se moralo govoriti. Govorili bodo tisti, ki bi morali biti tišji. V procesu estradniško nedostojnega antipolitičnega menedžerstva ne bo nič drugače, kot je bilo.