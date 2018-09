Na Centru za klinično toksikoligijo in farmakologijo UKC Ljubljana so letos v prvi polovici leta našteli že devet primerov ugrizov strupenih kač, v preteklih letih pa se njihovo število ni bistveno oddaljilo od 10 primerov na leto. V omenjenem centru pravijo, da pri nas sicer živi več vrst strupenih živali, vendar resno zastrupitev lahko povzročita le ugriza modrasa in gada. Ne glede na to, katera od obeh strupenih kač nas ugrizne, moramo mirovati in poklicati pomoč na številko 112. Če je kdo v bližini, naj najprej odžene kačo ter nam pomaga odstraniti uro, zapestnice, prstane in drug nakit. Rano je treba očistiti in čim prej sterilno obvezati ter jo hladiti z obkladki.