Če bi za voznike tako avtomobilov kot motorjev veljala ničelna toleranca alkohola med vožnjo in bi se – v teoriji – odstotek alkoholiziranih povzročiteljev nesreč s smrtnim izidom zmanjšal na 20 odstotkov, bi na leto zabeležili med 15 in 20 žrtev v prometu manj. Najmanj 70 oseb manj pa bi bilo vsako leto hudo poškodovanih. Najverjetneje bi preživel tudi kateri od kar sedemnajstih, ki so samo letos septembra v prometnih nesrečah na naših cestah izgubili življenje (lani v istem mesecu je umrla le ena oseba, leto pred tem devet, leta 2015 pa deset). Zakaj je ravno ta mesec letos tako krvav, bodo pristojni morali še analizirati, je pa raziskava, ki jo je naročila Javna agencija RS za varnost prometa, v kateri so strokovnjaki zajeli stanje na cestah med letoma 2011 in 2017, pokazala, da sta glavna vzroka najhujših prometnih nesreč še vedno alkohol in neprilagojena hitrost.

Najbolj nevarni vozniki z dovoljeno količino alkohola Statistični podatki kažejo, da se je število prometnih nesreč na slovenskih cestah od leta 2001 zmanjšalo za več kot polovico, izjemno spodbuden je tudi strm padec smrtnih žrtev – pred sedemnajstimi leti je na cestah življenje izgubilo 278 oseb, lani pa 104. »To kaže, da je Slovenija na stabilni poti k večji varnosti cestnega prometa,« pravi Bogomir Brvar z Inštituta za kriminologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani, ki je za potrebe 600 strani dolge raziskave leto dni analiziral podatke. Možnost za povzročitev nesreče v primerjavi s treznim voznikom se za petkrat poveča že pri 0,3 promila alkohola (0,14 mg/l), celo za 25-krat pa je ta možnost večja pri enem promilu alkohola (0,48 mg/l), kar neprestano opozarjajo na policiji. Veliko težavo predstavljajo vozniki, ki imajo v krvi dovoljeno količino alkohola 0,24 mg/l, saj je ravno pri njih največja statistična verjetnost, da povzročijo prometno nesrečo s smrtnim izidom. Delež prometnih nesreč s smrtnim izidom med vsemi nesrečami, ki so jih povzročili trezni povzročitelji, znaša 0,5 odstotka, za povzročitelje, alkoholizirane v mejah dopustnega, pa znaša delež nesreč s smrtnim izidom med vsemi tri odstotke, torej je šestkrat večji.