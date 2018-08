Bralec Janez Zupan iz Domžal nas je opozoril, da je zlasti na podeželju v več križiščih zaradi koruze, ki raste na njivah tik ob cestah, vključevanje v promet na prednostne ceste postalo tvegano. Zanimalo ga je, kaj o sajenju poljščin, dreves in grmovja ob cestah pravi naša zakonodaja. Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da je po zakonu o cestah na javni cesti, zemljiščih ali objektih ob njej prepovedano izvajati kakršna koli dela, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala oziroma zmanjšala varnost prometa na njej. Dodajajo, da je ob cesti prepovedano postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade in poljščine, nameščati ali odlagati les, zemljo ali kakšen drug material, ki bi lahko oviral ali onemogočal nemoten in varen potek cestnega prometa.

Cestna ogledala postavijo le izjemoma Če je preglednost ovirana, je treba te ovire v vsakem primeru odstraniti, če pa ni, je lahko rastje ob cestah po pravilniku o projektiranju cest visoko 0,75 metra. Tistega, ki krši zakonodajo, lahko prijavite na Inšpektorat za infrastrukturo, ki ga lahko kaznuje z globo, kršitelja pa lahko prijavite tudi policiji in občinskemu redarstvu, navajajo na direkciji. Na policiji pravijo, da v primeru ugotovitve zmanjšane preglednosti in s tem povečanega tveganja za nastanek nesreč obvestijo vzdrževalca ceste, da oviro odpravi in tako vzpostavi minimalno preglednost za varen potek prometa. Na pomoč v nepreglednih križiščih ne morejo priskočiti niti cestna ogledala, saj v skladu s pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste na cestah zunaj naselij njihova postavitev ni dovoljena. Preglednost s postavitvijo prometnega ogledala na direkciji rešujejo izjemoma v primerih, ko proste preglednosti zaradi objektivnih okoliščin ni mogoče zagotoviti ali pa ko so za zagotovitev proste preglednosti potrebni ekonomsko neupravičljivi stroški, na primer rušenje objekta, zidov, odstranitev večjih skal ali strmih brežin.