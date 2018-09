V Sloveniji imamo trenutno pet poligonov, ki ustrezajo pogojem za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo. »Program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo obsega teoretični in praktični del. Teoretični del vsebuje razpravo o izkušnjah udeležencev in razlogih za vožnjo, tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti pri vožnji, praktični del pa pogovor o vozniških izkušnjah voznika, upravljanje in vodenje vozila, zaviranje v nevarnosti, upoštevanje varnostne razdalje, umikanje nenadni oviri ter zaviranje in umikanje nenadni oviri,« pravijo pri agenciji za varnost v prometu (AVP).

Eden teh, ki so nekako orali ledino na tem področju, je center varne vožnje v Murski Soboti, ki je nastal leta 1996. Na njem, tako pravi direktorica Polonca Kočar, lahko izvajajo več scenarijev kritičnega vedenja vozila med vožnjo in s tem tudi različne zahtevnostne ravni usposabljanja. »V kombinaciji s spolzko površino in vodnimi ovirami lahko ustvarimo situacije, ki že pri nizkih in srednjih hitrostih postavijo voznika v kočljiv položaj, kar zadeva odzivanje in upravljanje vozila glede na zahtevnost vožnje. Pri nas poligon uporabljajo vsi kandidati v šolah vožnje različnih kategorij, na njem se izvajajo zakonsko predpisani programi, usposabljamo uporabnike kmetijske mehanizacije, skupaj z drugimi organizacijami izvajamo poskusne trke, uporabljajo ga tudi motoristi. Na poligonu v Murski Soboti se je od leta 2010 usposobilo več kot 11.000 voznikov začetnikov in pridobilo dovoljenje več kot 14.000 novopečenih voznikov različnih kategorij,« še dodaja Polonca Kočar.

Pozitivni vplivi med mladimi O koristih centrov varne vožnje na splošno je govorila tudi Petra Wagner Čuk, vodja centra varne vožnje na Vranskem. Sicer pravi, da težko oceni neposreden vpliv uporabe takih centrov, so pa na primer v Avstriji ugotovili, da se je zaradi aktivnosti in usposabljanja motoristov začetnikov število poškodovanih mladih motoristov pri njih med letoma 2001 in 2016 zmanjšalo za 21 odstotkov. »Čeprav je prometno varnost nehvaležno predstavljati s statistiko, lahko tudi tako ocenimo koristi tovrstnega usposabljanja voznikov. Pred odprtjem centra varne vožnje na Vranskem je na naših cestah v povprečju življenje izgubilo 261 ljudi na leto, v obdobju 2009–2017 jih je umrlo 130, letos do konca avgusta pa 57,« še pravi Petra Wagner Čuk. Podobno ugotavljajo tudi v centru varne vožnje Raceland v Krškem, ki je nastal leta 2006, ko sta ga k življenju obudila Domen in Tomislav Staut, takrat še direktor družinskega podjetja Pagrat Krško. Koordinatorka za izvajanje varnih voženj Alenka Ribič je povedala: »Do zdaj je v našem centru tečaj varne vožnje opravilo že 10.200 udeležencev. Po podatkih je na širšem območju Dolenjske in Posavja kar 30 odstotkov manj povzročiteljev prometnih nesreč v starostni skupini od 20 do 30 let, kolikor je povprečna starost voznikov začetnikov.«