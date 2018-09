Podjetje Mercury Mena svojim delavcem ni plačalo več tisoč dolarjev plače in dodatkov k plači in jih tako pustilo brez vseh prihodkov, je zapisala v Londonu ustanovljena organizacija za človekove pravice Amnesty International. Gostiteljica svetovnega prvenstva 2022 se tako znova otepa obtožb kršenja človekovih pravic.

Amnesty trdi, da vsaj 78 delavcev iz Nepala, Indije in Filipinov od februarja 2016 naprej ni prejelo nobenega plačila. Podjetje delavcem v povprečju dolguje po 1700 evrov, kar za nekatere predstavlja večmesečni dodatek k plači. V nekaterih primerih je to delavcem uničilo življenje, saj so bili nekateri med njimi primorani vzeti visoka bančna posojila, da so lahko obdržali službo v zelo bogati zalivski državi.

Eden izmed filipinskih delavcev, Ernesto, je Amnestyju povedal, da ima po dveh letih dela v Katarju višje dolgove, kot jih je imel pred prihodom na delo v tujino. Nekateri nepalski delavci pa so morali prekiniti šolanje svojih otrok ali prodati zemljo, da so lahko plačali dolgove, ki so nastali zaradi dela v Katarju.