Domžalski nogometaši snujejo ponovitev lanske evropske uspešnice, ko jih je v kvalifikacijah za ligo Evropa šele na zadnji stopnički izločil kasnejši finalist tega tekmovanja Marseille. Do podviga je še daleč, vodilno moštvo slovenskega prvenstva pa nocoj ob Kamniški Bistrici za napredovanje v tretji krog kvalifikacij ne bo brez možnosti proti favorizirani Ufi. Za slovenskega predstavnika bo to že tekma sezone.

Domžale so bile pred tednom dni v Rusiji vsaj enakovredne. Za popolno tekmo je manjkal zadetek v mreži Ufe, ki ga bodo iskale pred domačim občinstvom. »Imamo pripravljenih nekaj kombinacij v napadu, a podrobnosti ne bi razkrival. Priprava na tekmeca je bila temeljita,« poudarja domžalski trener Simon Rožman, ki je tako predan svojemu nogometnemu poslanstvu, da v zadnjih dneh bolj malo spi. Kot je povedal, ni prav nič zaskrbljen pred povratno tekmo z ruskim prvoligašem, saj v celoti zaupa svojim varovancem. »Morda sem celo preveč miren, a ti fantje me ne morejo razočarati. Vsak igralec lahko na tekmo preteče po trinajst kilometrov. V njihovih očeh vidim, kako zelo so motivirani. Ne vidim nobenih težav, da ne bi bili na optimalni ravni. Znotraj garderobe so ustvarili izjemen odnos, kar se opazi na vsakem koraku,« je z navdušenjem razlagal Rožman, ki velja za enega bolj pedantnih slovenskih trenerjev mladega vala. Vsaka njegova beseda je zelo premišljena, nastopi v javnosti pa polni vsebine.

Potem ko pred enim tednom niti Ufa ni zabila Domžalam, je v ponedeljek remizirala brez golov tudi na prvenstveni premieri proti Lokomotivi iz Moskve. Zmago je po zgrešeni enajstmetrovki zapravila v 95. minuti, kar bi lahko načelo samozavest moštva. »Ne verjamem, da bo to kakor koli vplivalo na ekipo. Ufa je ruski stroj, zato bodo tudi v Domžalah na visoki ravni,« je prepričan Simon Rožman. Ko je analiziral zahtevnega tekmeca, je opazil, da njegova zgoščena obramba stoji zelo blizu svojega gola. »Branijo se tudi z devetimi igralci, zato imajo z Ufo težave vse ruske ekipe. So posebni, a hkrati zelo nevarni. Kontinuirano napadajo s petimi igralci. Statistika kaže, da so uspešnejši doma kot v gosteh, a stila igre praviloma ne spreminjajo. Naš cilj je napredovanje, a se zavedamo, kako zahteven podvig nas čaka proti uglednemu in kvalitetnemu nasprotniku,« je ugotovil domžalski trener.

Širokemu strokovnemu kadru Domžal je znova uspelo pripraviti moštvo na zelo visoko raven že sredi poletja, saj je finančna stabilnost kluba odvisna predvsem od evropskih uspehov. Lani so Domžale navdušile, ko so izločile bundesligaša Freiburg. »Smo v zelo podobni formi kot lani v tem času. Letos imamo nemara več kakovosti v kontinuiranih napadih. Ti fantje so bili z nami že pred letom dni, kar pomeni, da so izkušenejši. Domžale so srčna in čustvena ekipa. Za napredovanje bodo morali dati igralci vse od sebe. Verjemite, da imajo veliko pokazati,« je sklenil.