Ministrstvo v sporočilu navaja, da »žal s strani določenih medijev, kot sta n.pr. Standard in Falter ter v zadnjem času tudi Kurier, prihaja do enostranskega in negativnega poročanja« o avstrijski policiji, zaradi česar ministrstvo »predlaga, da bi komunikacijo s temi mediji omejili na zgolj zakonsko predviden obseg«.

V sporočilu je tudi navedeno, da naj bi policija v sporočilih za javnost navajala tudi državljanstvo in status bivališča osumljenca kaznivega dejanja, ter da naj bi prav tako okrepili obveščanje javnosti o kaznivih dejanjih s področja spolnosti.

Sporočilo je v pristojnim za komunikacije pri avstrijski policiji poslal tiskovni predstavnik notranjega ministrstva Christoph Pölzl. V odzivu se je avstrijsko notranje ministrstvo postavilo v bran priporočilu. Ob tem so dodali, da notranji minister iz vrst svobodnjakov Herbert Kickl ni bil ne pošiljatelj in ne prejemnik sporočila.