Grabar-Kitarovićeva in Van der Bellen sta po pogovorih v uradu hrvaške predsednica stopila pred novinarje in soglašala, da so odnosi med Hrvaško in Avstrijo »izvrstni«. Kot sta povedala, sta se danes pogovarjala o razvoju dvostranskih političnih in gospodarskih odnosov, stanju v jugovzhodni Evropi ter tudi o migracijah in nadzoru zunanje meje Evropske unije.

Novinarje pa je predvsem zanimalo, kako se spor o meji, ki ga imata dve članici EU in zveze Nato, Hrvaška in Slovenija, odraža na ostale države Zahodnega Balkana, ki imajo še večje medsebojne odprte probleme, EU pa se jim predstavlja kot »korenček«, ki bo pomagal rešiti njihove medsebojne spore.

Van der Bellen je odgovoril, da je bilo stališče Avstrije vedno, da bi bila arbitraža ustrezna rešitev za to vprašanja in da meni, da bi na podlagi arbitražnega postopka kmalu lahko prišlo do soglasja med Hrvaško in Slovenijo.

Kot je dodal, je treba vztrajati, da se spori med državami urejajo, preden bodo postale članice EU.

Grabar-Kitarovićeva: Arbitražni spor nima posebnih posledic Grabar-Kitarovićeva je dejala, da imata obe državi odgovornost za ureditev spora o meji, ki po njeni oceni ne določa odnosov med Hrvaško in Slovenijo. Spomnila je, da urejanje dvostranskega spora o meji ni bilo del hrvaških pogajanj o članstvu v EU, a sta državi ob pomoči Evropske komisije dosegli arbitražni sporazum. Ponovila je, da je arbitražni postopek za Hrvaško »nepovratno kompromitiran« ter da za Hrvaško izidi arbitraže »ne obstajajo«. Kot je poudarila, takšno stališče ne pomeni, da si Hrvaška ne želi reševanja spora o meji, a je dodala, da spor »nima posebnih posledic, razen na ljudi, ki živijo ob meji«. Meni, da je ljudem ob meji potrebno olajšati življenje z maloobmejnimi sporazumi.