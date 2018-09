Kavanaugh, ki je pred dvema tednoma že opravil zaslišanje za položaj enega devetih sodnikov najvišjega sodišča v ZDA, obtožbe odločno zanika. Dejal je, da se je pripravljen zagovarjati z novim nastopom pred senatnim odborom. Fordova je prav tako sporočila, da je pripravljena spregovoriti pred senatorji. Zaslišanje bo odprto za javnost, ki bo očitno odigrala vlogo neformalne porote, saj za zdaj ne kaže, da bi obstajali kakšni dokazi za to, da je Kavanaugh pred 35 leti Fordovo res nasilno zvlekel v sobo in na posteljo ter jo poskušal sleči, ko je imela 15 let, on pa 17. Po razpoloženju javnosti se bodo namreč ravnali republikanci, ki Kavanaugha za zdaj še podpirajo, z njegovim imenovanjem pa si obetajo izpolnitev dolgoletne želje po prevladi konservativne struje na vrhovnem sodišču. Če imenovanja ne izpeljejo hitro, ga morda nikoli ne bodo, saj obstaja možnost, da na novembrskih kongresnih volitvah izgubijo večino v senatu. Napoved ponedeljkovega pričanja je mnoge v Združenih državah, ki politiko spremljajo že dolgo, vrnila v leto 1991. Takrat je pred istim odborom pričala profesorica in pravnica Anita Hill, ki je trdila, da jo je med službovanjem na ministrstvu za izobraževanje verbalno spolno nadlegoval tedanji kandidat za vrhovnega sodnika Clarence Thomas. Thomas je bil potrjen in je danes najkonservativnejši sodnik vrhovnega sodišča.