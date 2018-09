Nove obtožbe so prišle v javnost, medtem ko se Kavanuagh pripravlja na vroče zaslišanje Christine Blasey Ford v senatu. 51-letna univerzitetna profesorica iz Kalifornije trdi, da jo je Kavanaugh v 80. letih prejšnjega stoletja, ko sta bila oba še srednješolca, pijan napadel, otipaval in davil.

Demokratski senatorji zdaj preiskujejo obtožbe 53-letne Deborah Ramirez, ki trdi, se je Kavanaugh na študentski zabavi na univerzi Yale v 80. letih razgalil pred njo, ji z genitalijami silil v obraz in jo pripravil do tega, da se jih je brez privolitve dotaknila, je poročala revija New Yorker.

53-letni Kavanaugh je zanikal zgodbo in jo označil za klevetanje. »Ljudje, ki so me poznali takrat, vedo, da se to ni zgodilo, so to tudi povedali,« je v sporočilu za javnost zapisal konservativni sodnik.