Lokalne oblasti so na francoski rivieri, med Cannesom in Antibesom, v 80. letih prejšnjega stoletja odobrile oblikovanje umetnega morskega grebena. Namen je bil ustvariti nov morski habitat, da bi to dosegli, pa so okoli 500 metrov od obale potopili 25 tisoč ton odsluženih pnevmatik. Snovalci načrta so bili prepričani, da bodo tako ubili dve muhi na en mah in se rešili tudi odpadkov iz gume. Leta 2005 pa so raziskovalci ugotovili, da pnevmatike v morje izpuščajo kemikalije in težke kovine, ki so škodljive za okolje in človeka.

Prve pnevmatike so iz morja potegnili že leta 2015, kot poroča BBC, pa bodo preostanek odstranili v naslednjih tednih in nekaj tudi prihodnje leto. Podvig stane prek milijon evrov, financirata pa ga francoski državni proračun in podjetje Michelin.