Okoli 40 znanstvenikov iz 17 držav je pod okriljem Univerze v Newcastlu odpotovalo na Tihi ocean, blizu obale Južne Amerike, kjer so raziskovali globočine Perujsko-čilskega oceanskega jarka. Ta se na najnižji točki spusti prek osem kilometrov pod morsko gladino, kjer je tlak približno 750-krat večji kot na površju, temperature pa se gibljejo skoraj okoli ledišča.

Znanstveniki so v ljudem povsem neprijaznem okolju iskali nove oblike življenja, kar se jim je tudi posrečilo. Na globino so spustili kamero in nekaj priboljškov, v objektiv pa ujeli več primerkov morske favne. Med drugim tudi tri nove vrste rib iz družine liparidae, ki jim pravijo tudi morski polži. Do potrditve odkritja nove vrste še nimajo znanstvenega imena, zato se jih držijo oznake na podlagi njihove barve – rožnati, vijolični in modri atakamski morski polž.

Raziskovalci so med ekspedicijo zajeli prek 100 ur videoposnetkov, na površje pa jim je uspelo pripeljati tudi primerek nove vrste, kar je še posebej težko. Morski polži so namreč povsem prilagojeni na življenje v globočinah morja, njihova telesa pa so želatinasta in skoraj brez kosti, edina izjema je notranje uho, ki skrbi za ravnotežje. Kljub nenavadni sestavi telesa so glavni plenilec v svojem okolju, njihova dominantnost pa razpusti, ko dosežejo morsko gladino. Dobesedno. Njihova telesa, ki so prilagojena na visoki tlak, se na površju namreč raztopijo. Znanstvenikom je z veliko truda svojemu iz morja prinešenemu primerku to usodo uspelo prihraniti.