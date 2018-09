Ob tem je leto dni po nemških parlamentarnih volitvah poudarila, da se mora koalicija sedaj osredotočiti na stvarne težave oziroma na težave ljudi, ne pa se več ukvarjati sama s sabo.

Maassen bo sedaj posebni odposlanec na notranjem ministrstvu in ne državni sekretar. Dodala je, da je glede prve odločitve pretekli teden preveč razmišljala, kako najti rešitev, ki ne bo občutno zmotila delovanja notranjega ministrstva, ni pa v obzir vzela dejstva, da je to tema, ki je razburila ljudi. »To res obžalujem.« Z odločitvijo glede Maassna se nakazuje konec že tretje krize koalicije v zadnjem letu.

Sporno imenovanje

Maassen se je v začetku meseca znašel pod plazom očitkov, ker je pod vprašaj postavil verodostojnost videoposnetka, v katerem skrajni desničarji v nemškem Chemnitzu preganjajo tujce, pa tudi zaradi svojih povezav s skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD).

Po številnih pozivih k razrešitvi se je nemška koalicija v začetku prejšnjega tedna odločila, da Maassna odstavi s položaja šefa notranjih obveščevalcev in ga premesti na mesto državnega sekretarja na notranjem ministrstvu, kar je višje in bolje plačano delovno mesto. To je v nemški politiki sprožila precejšnje razburjenje. V SPD so zahtevali, da Maassen odide z novega položaja in ne napreduje. Seehofer, nemški notranji minister, pa je Maassna odločno podprl. Maassen na novem delovnem mestu ne bo napredoval in prejemal višje plače.