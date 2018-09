P(r)odaj roko hudiču

Podaj roko hudiču je eden boljših filmov s konca petdesetih let, ki se ga razen Marcela Štefančiča jr. spominja morda le še moja generacija. Napeta zgodba iz časov krvavih spopadov med IRO in angleško vojsko, tam v začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja, je utrdila sloves Jamesa Cagneyja. Ni enoznačnega odgovora na vprašanje, ali je bil »dober fant« in torej na pravi strani ali le kriminalec, ki ga mora zadeti zaslužena kazen. Vsekakor je igral šolanega človeka, zdravnika po poklicu, celo kirurga. Ocena njegovega lika je popolnoma odvisna od perspektive, za katero se odločimo. Za eno stran je borec za svobodo, za drugo pa navaden terorist.