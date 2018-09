TV Slovenija je v sredo poročala o tem, da bi lahko koprsko pristanišče postalo »pomembna Natova logistična točka«. Potem ko je že v četrtek na podlagi izjav ministrov za zunanje zadeve in obrambo Karla Erjavca in Andreje Katič ter veleposlanika pri Natu Jelka Kacina postalo jasno, da ne gre za uradno središče zavezništva, so to danes potrdili tudi neslovenski viri pri Natu v Bruslju.

Pri tej zgodbi ne gre za uradno pomorsko središče Nata v koprskem pristanišču. Gre za to, da bo oktobra na Norveškem Natova vaja Trident Juncture 18 in da so Natovi logistični premiki načrtovani tudi skozi koprsko pristanišče, tako kot čez mnoga druga evropska pristanišča, železnice in zračne poti. Luka Koper bo torej sodelovala v tej vaji.

Trident Juncture 18 je velika Natova vaja kolektivne obrambe, s katero naj bi zavezništvo pokazalo odločnost in enotnost pri obrambi meja. V njej bo sodelovalo več kot 35.000 ljudi iz zaveznic in šestih partnerskih držav. Vključuje preizkušanje vseh zmogljivosti in del te vaje bodo tudi pomembni premiki vojakov in opreme čez meje zaveznic, po kopnem, morju in zraku.