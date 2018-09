Jutri bo Luka Koper na Zavodu za zaposlovanje objavila razpis za zaposlitev 307 oseb, za 12 različnih delovnih mest. To je prvi korak reševanja nezakonitega modela najemanja delavcev po tako imenovanih izvajalcih pristaniških storitev (IPS). Čez slab mesec je pričakovati še objavo javnega natečaja, s katerim bo Luka Koper iskala agencije za posredovanje delavne sile in hkrati tudi objavo natečaja, s katerim bo družba iskala zunanja pogodbena podjetja, ki bodo za družbo opravljala celovite storitve.

Razpis, ki bo objavljen jutri, bo določal le osemdnevni rok za prijavo, a kljub temu v družbi pričakujejo, da jih bodo prijave delavcev zasule. Danes namreč v pristanišču po IPS dnevno dela povprečno 650 oseb, skupno pa približno 1400, in prav tem je v prvi vrsti razpis namenjen. Ni pa gotovo, da se bodo nanj prijavili zgolj ti. Da bi vendarle imeli tisti, ki že desetletje ali celo dve delajo v Luki Koper po IPS, prednost, bo predvidoma Luka Koper v razpisnih pogojih dala poudarek izkušnjam pri delu v pristanišču. Vseh 307 izbranih bo delo v Luki Koper nastopilo od januarja do konca februarja naslednje leto, delo bo za nedoločen čas s preizkusno dobo od treh do šestih mesecev.

Ni čas za trkanje po prsih Hkrati bo Luka Koper letos zaposlila še 70 oseb, ki jih je predvidela v rednem načrtu zaposlovanja, približno 130 pa jih je v minulih osmih mesecih že. Tako bo družba v dobrem letu zaposlila več kot 500 oseb, kar je približno desetkrat več, kot jih je v minulih letih zaposlovala vsako leto. Več kot 9 milijonov evrov so ocenjeni stroški dodatnih zaposlitev zgolj tistih 300, ki danes delajo po IPS. A sindikati svarijo, da še ni čas, da bi se luška uprava trkala po prsih. »Vsi ti delavci bi morali biti že zdavnaj zaposleni, saj so delali pod istimi pogoji kot redno zaposleni, a za bistveno nižjo plačo ter prenašali zlorabe delovnopravne zakonodaje,« poudarja Goran Lukić iz Delavske svetovalnice. Val zaposlitev je torej le poplačilo starih dolgov. V naslednjem mesecu bosta, kot rečeno, objavljena še javni natečaj, s katerim bo Luka Koper iskala zunanja pogodbena podjetja, ki bodo skrbela za opravljanje celovitih storitev znotraj pristanišča. Ena takih je po besedah predsednika luške uprave Dimitrija Zadela denimo prevoz avtomobilov na avtomobilskem terminalu. Prepričan je, da je tak način oddajanja celovitih storitev tudi skladen s koncesijsko pogodbo, ki jo ima Luka Koper sklenjeno z državo. Predvidoma bodo pogodbeno sodelovali z najmanj sedmimi in največ desetimi podjetji, po katerih bo zaposlenih skupno 500 oseb. Hkrati bo objavljen tudi natečaj za agencije za posredovanje delovne sile. Po teh bodo v pristanišču najeli približno 345 delavcev. Sindikalisti svarijo, da so agencije nekdanja podjetja IPS, ki so se v minulih mesecih pripravila na spremembo sistema v Luki Koper in od ministrstva pridobila dovoljenje za posredovanje delovne sile. »To so le preoblečeni IPS,« pravi Lukić. V Luki Koper naj bi kot pogoj v natečajnem postopku od podjetij zahtevali potrdila o nekaznovanosti, pripravljali naj bi tudi nekaj drugih varovalk, ki naj bi preprečevale kršitve delovnopravne zakonodaje.