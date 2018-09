Pariška dvorana iz leta 1937, ki je bila nazadnje prenovljena leta 1990, nosi ime po baronu Pierru de Coubertinu, utemeljitelju olimpijskega načela »pomembno je sodelovati, ne zmagati«. In v slogu olimpijskega načela so danes Celjani v francoski prestolnici tudi igrali proti najbolj zvezdniški rokometni zasedbi na svetu in doživeli polom. Uvodni gol gostujočega igralca Branka Vujovića za 1:0 je pomenil prvo in na celjsko žalost sočasno tudi zadnje vodstvo na tekmi, na kateri sta se pomerili ekipi, ki sta letošnjo domačo tekmovalno sezono začeli z izgubljenim superpokalom: Paris St. Germain je na sklepnem turnirju četverice osvojil zadnje mesto, Celjani pa so klonili proti Krki v Novem mestu.

Parižani brez Nemca in Šveda

Čeprav so Parižani igrali brez dveh zvezdnikov, Nemca Uweja Gensheimerja in Šveda Ekdahla du Rietza, ki sta si tekmo ogledala s precej praznih tribun dvorane, so imeli že sredi prvega polčasa prvič štiri gole prednosti (8:4), v 18. minuti pa premierno tudi rekorden naskok v prvem polčasu – pet golov (11:6). Z delnim izidom 3:0 v dobrih dveh minutah so pivovarji za več kot polovico zmanjšali zaostanek (9:11), se še nekajkrat približali na dva gola, nazadnje na 12:14. Toda v končnici prvega polčasa so petkratni prvaki Francije (2013, 2015, 2016, 2017, 2018) dosegli tri gole zapored in na odmor odšli z naskokom petih golov (17:12).

Na krilih fantastičnega španskega reprezentančnega vratarja Rodriga Corralesa (skupaj je zbral na tekmi kar 18 obramb) in dvominutne izključitve celjskega krožnega napadalca Kristjana Bećirija je nesramno bogati PSG že po dobrih dveh minutah drugega polčasa povedel z 19:12, kmalu zatem pa je moral zaradi udarca v nos po bližnjem srečanju z Maticem Grošljem in krvi začasno z igrišča francoski zvezdnik Nikola Karabatić. Po treh zaporednih golih Draška Nenadića in zmanjšanju na 16:20 je isti igralec zgrešil met prek celega igrišča na domača vrata, Parižani pa so imeli v 49. minuti le pet golov prednosti (26:21) in kazalo je na znosen poraz slovenskih prvakov.