V koprski dvorani Bonifika so gostitelji po vodstvu s 5:4 nepričakovano padli, Ribničani pa so v petih minutah naredili delni izid 5:0 in povedli z 9:5. Vse, kar je v nadaljevanju uspelo Primorcem, je bilo nekajkratno zmanjšanje zaostanka na minus dva, tekma pa je bila odločena v 47. minuti, ko so imeli gostje že osem golov prednosti (25:17). Koprski trener Peter Mičović je priznal, da so gostje zasluženo zmagali (29:26): »Ribnica nas je nadigrala v vseh delih in elementih igre. Rešitve smo iskali skozi celo tekmo, a jih nismo našli. Na treningih uvajamo določene novosti, ki so jih igralci sicer pokazali, vendar jim to žal ni uspelo v celoti. V našo igro se je naselila živčnost, ki je bila vzrok za številne napake.«

Izidi 3. kroga: Koper – Riko Ribnica 26:29 (11:13, Grzentič in Bratkovič po 6; Strmljan in Setnikar po 7), Sviš Ivančna Gorica – Urbanscape Loka 26:34 (13:17, Stopar 7; Vrbinc 9), Jeruzalem Ormož – Dol TKI Hrastnik 24:22 (11:7, Čudič 5; Brilej in Hribšek po 4), Dobova – Gorenje 28:30 (14:17, Markušić 12; Verdinek 11), vnaprej odigrano: Celje Pivovarna Laško – Maribor Branik 36:28 (16:15), preloženo: Krka Novo mesto – Trimo Trebnje (jutri ob 20. uri).