Skjern, dvakratni državni (1999, 2018) in trikratni pokalni prvak Danske (1999, 2014, 2016), je v Slovenijo dopotoval zgolj s 13 rokometaši – dvema vratarjema in enajstimi igralci. Med zvezdniki sta zaradi poškodb manjkala veterana, 37-letni desni zunanji igralec Kasper Söndergaard (stegenska mišica) in 35-letni organizator igre Thomas Mogensen (rame), ki se je pred letošnjo sezono vrnil v domovino iz nemškega Flensburga, kjer je igral kar enajst let. Za razliko od gostujočega trenerja Oleja Nörgaarda je imel domači strateg Branko Tamše na voljo celotno zasedbo (po dveh dneh odsotnosti s treningov zaradi viroze je zaigral tudi mladi Domen Makuc), če seveda odštejemo tik pred zdajci »pobegla« Daniela Dušebajeva (Kielce) in Gregorja Ocvirka (Vardar Skopje).

Skjern se je predstavil z raznovrstno igro, sočasno pa potrdil tudi dve oceni strokovnjakov, ki so analizirali nekatere elemente v igri vseh 28 klubov v ligi prvakov in ki so Dancem pripisali osmi najboljši vratarski dvojec (Gustavsson, Nielsen) in peti najnevarnejši protinapad. Lanski četrtfinalisti lige prvakov so v Celju hitro povedli z 2:0, nato še nekajkrat imeli prednost dveh golov (nazadnje pri 11:9), kljub dvema ubranjenima sedemmetrovkama dolgolasega islandskega vratarja Bjorgvina Gustavssona pa so prvi polčas – po osmih izenačenjih – minimalno izgubili z 12:13. Tudi zato, ker se je v celjskih vrstah v tem delu igre kar deset igralcev vpisalo med strelce.

Ko so pivovarji po devetih minutah nadaljevanja prvič povedli za tri (18:15), je prvič zadišalo po zmagi proti neposrednemu tekmecu v boju za osmino finala. Enako je bilo tudi pri celjskem vodstvu z 21:19, toda nato so gostitelji padli v črno luknjo in v slabih sedmih minutah je Skjern naredil delni izid 5:0 za vodstvo s 24:21. Dve minuti pred koncem je Domen Ovniček pri zaostanku s 24:27 zapravil sedemmetrovko, vseeno so Celjani zadeli dvakrat zapored, a danski prvak je v zadnjih dvajsetih sekundah ohranil žogo za zmago.

Celjski trener Branko Tamše ni imel razlogov za dobro voljo po porazu, h kateremu so pripomogle tudi štiri zapravljene sedemmetrovke: »Tekma je potekala v valovih, mi pa nismo bili pravi. Naredili smo premalo prekrškov za takšnega nasprotnika in za takšno raven tekmovanja. Večji del prvega polčasa je imel rezultatsko pobudo Skjern, v končnici prvega dela pa smo mi zavladali na igrišču. V začetku drugega dela smo si dvakrat priigrali tri gole prednosti, a nato z neumnimi potezami zapravili to, kar smo si težko prigarali. V prelomnih trenutkih smo naredili preveč tehničnih napak in zgrešili preveč čistih strelov, Skjern pa je vse to izkoristil in zasluženo zmagal,« je tekmo ocenil trener Branko Tamše.

Slovenski reprezentant Jan Grebenc je k Skjernovi zmagi prispeval dva gola: »Lepo se je bilo vrniti v domovino, čeprav sem Slovenec, pa sem vesel naše zmage v Celju. V našem klubu smo se zavedali, da nas čaka izjemno težka tekma, sploh v Celju, kjer nobeni ekipi ni lahko. Na koncu smo mogoče imeli tudi nekaj več športne sreče, a na tekmeca smo se tudi dobro pripravili, najboljšo predstavo pa prikazali prav v prelomnih trenutkih.« Slovenske prvake naslednja tekma v skupini B čaka v nedeljo ob 17. uri, ko bodo gostovali v Franciji pri ekipi Paris St. Germain.