Goričan Klavdij Tutta je nekakšen »potomec« pomembnih slovenskih primorskih umetnikov (Debenjak, Makuc, Spacal, Mušič idr.), ki jih je zaznamoval kolektivni spomin na mnogotere identitete kraja in upor ob stalno spreminjajoči se meji. Značilnosti Goriške je sprva udejanjil v dinamičnih abstraktnih, linearno zasnovanih in živobarvnih tvorbah, iz katerih se je postopoma izluščil (značilno sredozemski in avtobiografski) lik bika, ki hudomušno in odločno varuje primorsko zemljo, v katero se zapisuje žrtvovanje prednikov prek simbolov grobnic, menhirjev in dolmenov. Kompozicije so z