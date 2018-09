Danes je bilo v Narodni galeriji slavnostno, sto let delovanja je vendarle častitljiva doba. In obiskovalci so imeli kaj videti – vse od 18. ure pa do polnoči so se lahko udeleževali krajših vodstev po stalnih in občasnih razstavah, le da so imeli enkrat zmenek s kustosom pod Macesnom Ivana Groharja, drugič ob Kofetarici Ivane Kobilca. Po prostorih galerije je sicer krožil ducat v nenavadne inačice kofetaric oblečenih pojav, ki tudi na obraze najresnejših obiskovalcev niso privabljale zmede, temveč nasmehe. Navsezadnje je sinoči k pozornosti vabilo t