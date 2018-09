Dolgo se je šušljalo, zdaj pa je postalo tudi uradno in dokončno. Volkswagen je pred dnevi napovedal, da bo prihodnje leto nehal proizvajati hrošča, edicija, s katero se bo končala dolga zgodovina tega avtomobila, pa bo nosila ime Final. Final edition bo na voljo v dveh unikatnih barvah, safari rjavi in sprano modri, stranke pa bodo lahko naročile tudi belo, globoko črno in platinasto sivo. Avto bo na ameriškem trgu stal 23.045 dolarjev, njegova luksuzna različica 25.995, kabriolet pa 27.295 in 29.995 dolarjev.

Frank Welsch, eden od Volkswagnovih šefov, je na ženevskem avtomobilskem sejmu izjavil, da so bile dve, tri generacije dovolj in da ne moreš petkrat narediti novega hrošča, če hočeš upoštevati njegovo zgodovino. Izvršni direktor Volkswagna v Ameriki Hinrich Woebcken se je strinjal z njim, čeprav razume tudi ljubitelje tega avta. »Izguba hrošča bo po treh generacijah in skoraj sedmih desetletjih vzbudila veliko čustev,« je povedal, a dodal, da za zdaj ni nobenih načrtov, da ga nadomestijo, čeprav ob tem vseeno ni rekel nikoli.

Hitlerjev načrt je bil, da proizvedejo milijon vozil na leto, še preden je bila tovarna sploh zgrajena, pa je hrošča naročilo več kot 170.000 Nemcev. Druga svetovna vojna je spremenila vse razen usode tega avtomobila. Hrošč je postal ne le nemški, ampak tudi svetovni hit, le da se je to zgodilo precej pozneje, kot je načrtoval Hitler. In da Hitler njegovega uspeha – če ga merimo v številu prodanih vozil, znaša več kot 21 milijonov – ni dočakal. Tovarna, ki je bila predvidena za njegovo proizvodnjo, je do leta 1945 služila vojni industriji, potem pa končno začela služiti svojemu prvotnemu namenu. Volkswagen je v prosto prodajo prišel leta 1947, hitro pa so ga začeli tudi izvažati. Najprej na Nizozemsko, potem pa tudi v Ameriko, kjer je največji razcvet doživel s hipijevsko generacijo v 60. letih prejšnjega stoletja.

Smrt hrošča pomeni konec enega najbolj kultnih in najbolje prodajanih izdelkov, na katerega ima vsak svoje spomine. Vsi pa pozabljajo, da gre za avto, ki ga verjetno nikoli ne bi bilo brez Adolfa Hitlerja. Ta je, še preden je začel drugo svetovno vojno, Nemcem hotel priskrbeti ljudski avto oziroma avto za ljudstvo, volkswagen. Za projekt je angažiral Ferdinanda Porscheja, ki se mu je ponudil kar sam, ko je v vodo padel njegov posel s proizvajalcem motociklov Zündapp. Hitler je želel preprost avto, ki bi imel pet sedežev in bi malo stal, poleg tega pa dosegel hitrost 100 kilometrov na uro. Porsche je njegove želje upošteval in prvi prototip izdelal že sredi 30. let. Manjkala je le še tovarna, v kateri bi hrošča, beetla, kot so ga poimenovali v Ameriki, oziroma KdF (Kraft durch Freude – moč skozi veselje), kakor ga je oklical Hitler, izdelovali.

Avto hipijevske generacije

Otroci cvetja so se zaljubili v njegove nenavadne oblike in žive barve, tisti, ki jim živo oranžna, jabolčno rdeča, strupeno rumena in pudrasto modra barva niso bile dovolj, pa so jih porisali s psihedeličnimi ali rožnatimi dodatki. Hrošč je bil sicer poseben že brez tega. Ne le zaradi svoje zunanjosti, po kateri je izstopal iz množice, dokler množica ni postal sam, ampak tudi po notranjosti in nekaterih drugih lastnostih. Zgodnji modeli so na armaturi imeli vazo za cvetje, lahko pa je, ne da bi pri njegovem načrtovanju dejansko ciljali na to, tudi lebdel na vodi. Kdor tega ni vedel prej, je to spoznal, ko je videl komedijo Zakaj te očka pušča samo? Petra Bogdanovicha iz leta 1972, v kateri Ryan O'Neal in Barbra Streisand po divjem avtomobilskem preganjanju s hroščem končata v zalivu San Francisca, a ne potoneta.

Ni pa to edini, sploh pa ne najbolj znameniti nastop hrošča v filmu in popkulturi nasploh. Komedija Herbie – Ah, ta čudoviti avto, ki je prišla v kino leta 1968, je belega hrošča s tekmovalno številko 53 spromovirala kot avto s svojim stališčem in kot avto, ki je v filmu poleg Deana Jonesa in Michele Lee imel eno glavnih vlog. Pet let pozneje je k njegovi popularnosti svoje dodal še Woody Allen v futuristični komediji Povampirjeni Miles, kjer v jami odkrije 200 let starega hrošča in ga v prvem poskusu vžge. Filmov, v katerih kot statist, naključni mimoidoči, glavni ali stranski igralec nastopa hrošč, je še malo morje.

Hrošč se je poleg svoje filmske kariere uveljavil tudi kot eden najbolj priljubljenih modelov avtomobilov med otroškimi igračami, in to v vseh možnih velikostih. Med drugim se je pojavil na naslovnici albuma Beatlov Abbey Road, medtem ko so se v seriji Oglaševalci spomnili njegove oglasne kampanje Think Small (Misli majhno) iz 60. let. In ja, hrošč je morda res majhen, a večjega avta po priljubljenosti, trdoživosti in prodajnih številkah v zgodovini ni bilo.