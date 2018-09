Prvi mož družbe Volkswagen of America Hinrich Woebcken je odločitev za ukinitev proizvodnje pojasnil z dejstvom, da se njegovo podjetje "preoblikuje v proizvajalca avtomobilov, usmerjenega k družinam" in se želi osredotočiti na razvoj električnih avtomobilov.

Ni pa izključil možnosti ponovne vrnitve hrošča, ki so ga v Nemčiji začeli izdelovati leta 1938 v času nacizma, nato pa v nekoliko osveženi različici obudili konec 90. let prejšnjega stoletja. O tem sicer za zdaj še ni nobenih načrtov, je dejal Woebcken, a dodal: "Nikoli ne reci nikoli."

Originalni hrošči so v ZDA prišli leta 1949 in so bili popularni pozneje pri hipijih. Na ameriškem trgu so bili tako priljubljeni, da se je nemški koncern v 60. letih prejšnjega stoletja odločil zgraditi svojo prvo tovarno v Severni Ameriki. A potem je prodaja začela padati in nazadnje je proizvodnjo hroščev ohranil le še v mehiški tovarni v Puebli.

Leta 1998 so se odločili proizvodnjo obuditi z osveženim modelom hrošča in v prvih letih je bil v ZDA prava uspešnica. Novi hrošči so bili popularni predvsem pri ženskah, leta 1999 so jih prodali več kot 80.000.

Nato pa se je prodaja začela zmanjševati, tudi zaradi tega, ker se ameriški kupci raje odločajo za večje modele avtomobilov, kot sta Volkswagnova Jetta ali Tiguan. Lani so izdelali le še 15.166 hroščev.

Na nemškem in drugih trgih je Volkswagen prodajo hroščev že ustavil. Koncern s sedežem v Wolfsburgu je tedaj pojasnil, da želi svojo produktno paleto z več kot 300 modeli narediti vitkejšo. To mu prinaša tudi zmanjšanje stroškov.

Preden bo ameriški Volkswagen prihodnje poletje dokončno ustavil proizvodnjo, pa bo na trg še letos poslal dva nova modela hrošča v t.i. posebni izdaji z malce več kroma, spremenjenimi kolesi in drugimi malenkostmi. Modela, ki bosta na voljo v obliki kupeja in kabrioleta, nameravajo prodajati po ceni 23.045 dolarjev (19.700 evrov).