Besedo o tem, zakaj je pomembno biti aktiven vse leto, smo namenili profesionalni osebni trenerki Jasni Zagrajšek. Kot pravi, ob vprašanju 'Zakaj jemo?’ dobimo odgovor tudi na vprašanje ’Zakaj moramo biti aktivni’. Strokovnjakinja poudarja, da ima redna in zmerna telesna aktivnost številne pozitivne učinke na naše zdravje in vzdrževanje telesne kondicije. Če želimo živeti zdravo, je telesna aktivnost pomemben dejavnik, s katerim vplivamo na kakovost življenja, in bi zato morala biti pomembna sopotnica našega življenja.

»Treba se je zavedati, da je naše telo narejeno za gibanje. In prav redna telesna aktivnost je investicija, ki se dolgoročno obrestuje in pripomore k zadovoljstvu z lastnim telesom (oblikovano in skladno telo), dobremu počutju in sposobnosti telesa, da se upira nastanku različnih kroničnih obolenj,« pove Zagrajškova.

Kot opozarja, se takrat, ko nehamo redno vaditi, naše telo začne odzivati že po tednu dni: »Sprva to opazimo na psihičnem počutju – imamo manj energije za vsakodnevne stvari in smo težje kos stresu, ki nas vseskozi spremlja. Po približno dveh tednih se nam zmanjšajo fizične sposobnosti, ki smo jih prej okrepili.«

Po besedah sogovornice je trening moči bolj občutljiv za daljša obdobja neaktivnosti kot trening vzdržljivosti. To je posledica tipa mišic, ki jih med določeno vrsto treninga aktiviramo: »Opazimo, da nam upade mišični tonus oziroma telo postane mlahavo, začnejo nam propadati mišice, ki smo jih z vadbo vzdrževali ali pridobili, izgubimo moč, skratka posledica se kaže na vseh ravneh. V tem primeru vnovič potrebujemo nekaj časa, da z vadbo pridemo do stopnje, na kateri smo že bili.«

Z vajami za moč naredimo odlično podlago za kasnejše dejavnosti na prostem. »Enostavno povedano – mlin na veter uspešno deluje le, če ima čvrste temelje. Enako velja za človeško telo. Močne trebušne in hrbtne mišice so glavna opora trupu, okrog katerega so kot na tečajih pripeti vsi udi. Osredotočenje na čvrst steber, ki podpira pogonsko silo nog in rok, na primer pri teku, pripomore k simetričnemu gibanju celega telesa in poskrbi, da se gibljemo ritmično, sproščeno in ekonomično, torej smo hitrejši,« dodaja Zagrajškova.

Sogovornica razloži, da imajo vaje za moč številne pozitivne učinke na vzdrževanje mišične mase. Ta se namreč začne po 30. letu starosti zaradi neaktivnosti zmanjševati. To vodi do različnih težav, kot so upad bazalnega metabolizma, pridobitev maščobne mase, zaradi pojava osteoporoze je večja verjetnost poškodb.

Tudi mrzli in krajši dnevi niso ovira za rekreacijo. Namesto zunanjih aktivnosti se v teh dneh številni raje posvetijo vadbi v zaprtih prostorih, kjer z vajami za moč in na različnih aerobnih napravah vzdržujejo telesno vzdržljivost.

Ravno to zavedanje nas mora voditi, da ne nehamo redne in zmerne vadbe ter da poskušamo biti aktivni v vseh letnih časih, poudarja Jasna Zagrajšek. Vadečim priporoča raznovrstnost vadbe – tako zamenjavo vaj na vsakih nekaj tednov kot tudi zamenjavo aktivnosti. Zgolj tako poskrbimo, da vse mišice telesa krepimo enakomerno.

Tudi ob hladnejšem vremenu

Hladnejše vreme in nižje temperature jeseni marsikoga odvrnejo od teka in hoje v naravi. Pa so naša pljuča in zdravje ob zunanjih aktivnostih res ogroženi? Zakrajškova odgovarja: »Jeseni in pozimi smo zgolj omejeni pri izbiri dejavnosti na prostem, vendar bi se morali vsaj toliko potruditi, da bi šli ob primernem vremenu vsaj na izdaten sprehod. Vadba, ki jo opravimo v zaprtih prostorih, in gibanje na svežem zraku sta odlična kombinacija in vplivata na vse vidike našega zdravja.«

Sogovornica razloži, da se je s primernimi oblačili in obutvijo ter ustrezno hidracijo telesa dobrodošlo podati v naravo. Naužijemo se svežega zraka, celice oskrbimo s kisikom in izboljšamo svoj imunski sistem. Prav telesna aktivnost na prostem je močan aktivator obrambnega sistema organizma, ki varuje pred delovanjem kisikovih prostih radikalov. Vsak, ki se redno telesno udejstvuje, ima dobro razvito obrambno sposobnost organizma. To je tudi ena glavnih koristi ukvarjanja s športom v hladnejših dneh, dodaja sogovornica.