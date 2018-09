Berlin, London, Chicago, New York, Boston in Tokio, ki se je prestižni skupini priključil šele leta 2013, je šesterica 42-kilometrskih preizkušenj, ki ima posebno mesto v srcih številnih predanih rekreativnih tekačev. Kar 44 tisoč udeležencev iz 133 držav je letos gostila nemška prestolnica, ki slovi po ravninski konfiguraciji trase, zaradi česar tukaj poleg svetovnih padajo tudi osebni rekordi. Prijave so omejene. Če imate dovolj sreče z žrebom in dobite svoje mesto, morate plačati še 140 evrov prijavnine. Množični maratoni so seveda tudi velik biznis.

Berlin kot cilj ljubiteljev maratona

Na nemški major se je sicer mogoče prijaviti še izven uradnega žreba, a je za takšne aranžmaje praviloma potrebno odšteti nekaj več denarja. Le za bostonski maraton, ko govorimo o velikih šestih, debela denarnica ne bo dovolj, saj se lahko tekači sem kvalificirajo izključno na podlagi dosežka. Moški v starostni kategoriji 18–34 so za to letos potrebovali uradni dosežek enakovreden ali boljši od treh ur in pet minut, ženske pa so si lahko privoščile še pol ure daljši tek. To so za neprofesionalne tekače, ki se na posamezne tekme pripravljajo več mesecev, izjemno dobri in predvsem težko dosegljivi rezultati.

Pripravam in večletnemu pridobivanju tekaške kilometrine, z vmesnimi preizkusi na polmaratonih in lokalnih maratonih, predani slej ko prej želijo dodati rezultat na enem izmed šestih velikih maratonov. Za to prilagajajo ostale obveznosti, se odrekajo dopustovanju v senci na plaži in zbirajo denar za letalske vozovnice, športno prehrano, tekaško opremo in gnetenje pri fizioterapevtih. Da, stroški so veliki, poleg tega so tovrstni športni spektakli brez izjeme poslovno naravnani, zaradi česar je tako rekoč vsaka malenkost na voljo za doplačilo, a je gojenje kulture zdravega življenjskega sloga, spoznavanje drugih kultur in uresničevanje osebnih ciljev kapitalističnemu momentu vsaj enakovredno.