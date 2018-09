Kaj imajo skupnega mesta Saporo, Lahti, Ironwood, Almaty, Čajkovski, Trondheim, Val di Fiemme, Whistler, Courchevel, Titisee - Neustadt, Štrbske Pleso, Zakopane, Bischofshofen, Park City, Soči, Einsiedeln in Planica? To je Red Bull 400, eden najtežjih tekaških podvigov na svetu, na katerem se tekači spopadajo s strminami skakalnic.

Od sedemnajstih preizkušenj so jih organizatorji v letošnjem letu izvedli že trinajst, v soboto se bodo pogumneži na štirinajsti in petnajsti 400 metrov dolg podvig po skakalnici podali v Planici in Park Cityju, oktobra bosta še dve preizkušnji – v Rusiji in Švici.

Vse skupaj se je začelo pred sedmimi leti, ko so se tekaški zanesenjaki lotili vzpona na avstrijski letalnici na Kulmu in svetu tako predstavili novo tekaško disciplino. Že naslednje leto so tekmovanje izvedli tudi v Sloveniji, planiška letalnica pa za pogumneže z vsega sveta zaradi zahtevne proge še vedno ostaja najprestižnejša lovorika.