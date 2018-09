Pod dogodek, s katerim želijo promovirati zdrav način življenja in ga približati širšim množicam, se bodo podpisali predstavniki mednarodno priznane organizacije na področju fitnesa, vodenih vadb, pilatesa in gibanja Bodifit, ki sicer slovijo tudi po organizaciji največjega fitnes dogodka na naših tleh – Eurofit Festa v Medvodah.

Ljubitelji gibanja bodo tokrat zavzeli osrednji mariborski trg – Trg Leona Štuklja in v družbi mednarodno priznanih strokovnjakov iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije poskrbeli za zdrav duh v zdravem telesu.

»V tujini so tovrstni dogodki v mestnih središčih že stalnica in ljudje se jih radi udeležujejo. Pri nas je to vsekakor novost, vendar smo s sodelavci prepričani, da Slovenci niso nič bolj sramežljivi in se bodo vadb množično udeležili,« je povedal Marko Geršak, mednarodno priznani strokovnjak na področju fitnesa in predsednik Bodifit društva.