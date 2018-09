»Hitro, hitro, samo še sedem minut imamo, potem pa se moramo umakniti,« je deček na skiroju preganjal prijatelje, ki so danes med prvimi preizkusili novi kolesarski poligon z grbinami na Fužinah. Sledila sta namreč uradno odprtje koloparka, kot v Ljubljani imenujejo tovrsten asfaltni poligon, sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto, zatem pa še predstavitev aktivnosti, ki jih nova rekreacijska površina omogoča uporabnikom.

Fužinska proga dolga 200 metrov

Da je novi kolopark takoj postal priljubljena točka na Fužinah, ni razkrivala le gneča na sveže asfaltiranih grbinah, temveč je to razkrivalo tudi navdušenje otrok. »Danes po pouku ne grem domov, s prijateljicami pridemo nazaj sem,« je Lara obvestila babico, medtem ko jo je ta poskušala ujeti v objektiv med šviganjem po poligonu.

Manj kot mesec dni je ekipa zavoda za ekstremne športe in glasbo Aliansa potrebovala, da so ob Rusjanovem trgu za Osnovno šolo Nove Fužine uredili kolesarski poligon, ki ga je danes v upravljanje tudi uradno prevzelo Kolesarsko društvo Rajd. Da je fužinski kolopark nekaj posebnega, razkriva že prvi pogled nanj. Zavzema namreč več kot 2000 kvadratnih metrov, od tega je 700 kvadratnih metrov vozne površine, okoli poligona pa je ljubljanska mestna občina namestila tudi nekaj klopi in zelenja. Za primerjavo: kolopark v Šiški ima približno 140 kvadratnih metrov vozne površine, za Bežigradom pa je proga z grbinami dolga 110 metrov.

Z dvesto metri dolgo grbinasto progo tako fužinski poligon ni le največji v Ljubljani, temveč je največji med vsemi 28 poligoni, ki so jih v zavodu Aliansa do danes uredili v Sloveniji. »Takšen poligon, kjer dela vse telo, je super za rekreacijo in učenje. Veseli me, da se otroci izza računalnikov vračajo na igrišča,« je bil na današnjem odprtju zadovoljen Miha Jakopič iz Kolesarskega društva Rajd.