Študija podjetja Emarketer navaja, da bo v letu 2018 kar 2,38 milijarde ljudi po svetu na različnih napravah gledalo prenesene ali pretočne videovsebine. Mobilni telefoni so postali vstopna točka za dostop do spleta, zato ni presenetljivo, da prav te naprave pomenijo največji delež pri odjemanju videa. Kar 78,4 odstotka vseh uporabnikov spleta gleda video tudi na mobilnih telefonih. Če povemo drugače – skoraj dve milijardi svetovnega prebivalstva bosta uporabili telefon za gledanje videa. To število se je od leta 2014 do danes že podvojilo.

Gledanje videa med osrednjimi digitalnimi aktivnostmi Video je v razmahu po zaslugi družbenih omrežij, zaradi naraščajočega trenda pretočnih videovsebin (Netflix, HBO Go, Amazon Prime), pa tudi zaradi vse večje priljubljenosti aplikacij, ki temeljijo na videokomunikaciji. Do konca leta naj bi 55 odstotkov vseh uporabnikov spleta uporabljalo vsaj eno izmed aplikacij, med katere spadajo facebook messenger, whatsapp, wechat… Youtube med vsemi platformami zaseda posebno mesto. Postal je sinonim za video. Staro in mlado si tu ogleduje, kar koli si pač zaželijo. Zgovorno je dejstvo, da youtube velja za drugi največji spletni iskalnik. Kot navajajo strokovnjaki, youtube spreminja oziroma oblikuje našo izkušnjo pri dostopanju do informacij na spletu. Vsako minuto je na platformo naloženih novih sto ur videa. Vsak drugi uporabnik spleta uporablja tudi youtube. Vsak dan si uporabniki ogledajo milijardo ur videov na platformi. Kot navaja raziskava, 1,58 milijarde ljudi gleda videe prek youtuba vsaj enkrat na mesec, to pa pomeni skoraj 10-odstotno rast v primerjavi z lani.