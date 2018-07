»Iranska vlada ima že 40 let naša telesa, naše lase, nas za talce. Zato to, kar vidite, ni le ples, je znamenje protesta. Kot ženska v Iranu nikoli nisi vidna tako, kot si želiš,« je iranska novinarka Masih Alinejad opisala, zakaj Iranke v zadnjih tednih tako množično na spletu objavljajo posnetke plesa. Prav ona je bila pobudnica tega gibanja. Ker, naj se sliši še tako nerazumljivo, v Iranu je ženskam prepovedano plesati v javnosti. Plesno gibanje se je začelo, ko je 18-letna Maedeh Hojabi, iranska spletna zvezdnica, na instagramu objavila posnetek, kako pleše, oblasti pa so jo zaradi tega aretirale, češ da se je v javnosti nespodobno vedla. Kar je bilo še huje kot ples, je bilo to, da je plesala na ameriški pop. Prisilili so jo, da se je na državni televiziji opravičila za svoje dejanje. Ob njej se je pojavila tudi Elnaz Ghasemi, Iranka, ki sicer živi v Kanadi, a je bila v Iranu na obisku in je tudi objavila posnetek svojega plesa. Tudi njo so aretirali. Ob opravičilih so nato na televiziji organizirali pogovor o tem, kako splet omogoča določene kršitve iranskih zakonov. Med njimi seveda tudi ples žensk. Toda Iranke so se temu uprle. Več tisoč jih je objavilo posnetek, kako plešejo, češ oblasti nam ne bodo kratile svobode, ker ples ni zločin.

V Iranu so že v preteklosti ljudi aretirali zaradi plesa. Lani so priprli štiri moške in ženski, ker so bili skupaj na učni uri zumbe na nekem teheranskem trgu. Ker je še huje, kot če ženska pleše sama, to, da v javnosti pleše z moškim. Da bi se izognili incidentom z zumbo, so to vrsto plesne vadbe kar prepovedali. V začetku letošnjega leta so aretirali vodjo odreda za islamske vrednote mesta Mašhad, ker je dovolil dogodek, na katerem so v trgovskem središču skupaj plesali moški in ženske. Ko se je pojavil posnetek »incidenta«, se je izkazalo, da je šlo za koncert lokalnega glasbenega zvezdnika ter da so na koncertu nekateri res ploskali in se pozibavali v ritmu. Pred dvema letoma pa so aretirali šest mladih Teherančanov, ker so na strehi plesali na pesem Happy Pharella Williamsa. Vsi so bili obsojeni na leto dni pogojne zaporne kazni in 91 udarcev z bičem.