Ukrep Twitterja pozdravljajo tako liberalci kot tudi nekateri konservativci, ki jim je dovolj neumnosti, kot je med drugim nadlegovanje staršev žrtev pokola predšolskih otrok decembra 2012 na šoli Sandy Hook v Newtownu. Jones je pokol označil kot izmišljotino nasprotnikov pravice do orožja in celo vložil tožbo proti staršem pobitih otrok.

Jones se je v sredo zapletel tudi v spor z republikanskim senatorjem s Floride Marcom Rubiom v času zaslišanja glavnega izvršnega direktorja Twitterja Jacka Dorseyja v kongresnih odborih. Dorsey je v kongresu zavračal obtožbe republikancev, da Twitter zatira konservativna mnenja in zagotovil, da jih politika ne zanima. Takim, kot je Jones, pa več ne bodo dajali platforme za širjenje nestrpnosti, laži in teorij zarot.

Facebook in Youtube sta ga blokirala že avgusta

Twitter je Jonesu in njegovemu mediju že avgusta začasno blokiral dostop in objave, YouTube in Facebook pa sta ga že avgusta blokirala. Jones je v sredo prišel na zaslišanje Dorseyja in zganjal kraval, Rubiu vzklikal, da je mali gangster in ga vlekel za rokav, kar je senatorja razburilo.

Twitter ni pojasnil, zakaj natančno je blokiral Jonesa in InfoWars, krošnjar z zarotami pa trdi, da zato, ker je tako zelo popularen in se upa postaviti po robu lažnivim medijem v imenu resnice. Nekaj podobnega se pogosto sliši tudi iz Bele hiše.