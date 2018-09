Pri Mastercardu, ki je pomemben igralec na področju tovrstnih tehnologij, takšno gibanje dodatno krepijo in uvajajo sprejemanje plačila z brezstičnimi karticami kot nov standard na stari celini. Napovedujejo, da bodo do leta 2020 vsi plačilni terminali v Evropi omogočali brezstično plačevanje.

Od začetka tega leta do danes so v Evropi zaznali 97-odstotno rast brezstičnega plačevanja, navajajo pri Mastercardu. Na več kot 15 evropskih trgih – vključno z Dansko, Hrvaško, Grčijo, Madžarsko, Nizozemsko, Poljsko in Rusijo – brezstična plačila v trgovinah pomenijo že več kot polovico transakcij. Bodisi s podporo mobilnih telefonov in vgrajene tehnologije NFC bodisi z brezstičnimi karticami.

Nekatere države, na primer Poljska, pri tem izstopajo. Tam je bilo od začetka tega leta do danes brezstično opravljenih že več kot 80 odstotkov transakcij. »Evropa je vodilna v brezstičnem plačevanju. Kljub različnim gospodarskim razmeram in stopnjam razvoja uporabniki iz različnih držav usklajeno sprejemajo brezstično tehnologijo. Vse pogosteje vidimo, kako različni evropski trgi hitro sprejemajo tehnologijo, ko se poveča zaupanje potrošnikov vanjo,« je dejal Javier Perez, predsednik Mastercard Europe.

»V Sloveniji sta opazna dva porasta pri brezstičnih plačilih: Slovenija se uvršča nad evropsko povprečje, avgustu letos je bilo 54 odstotkov vseh kartičnih plačil brezstičnih. Poleg tega se je v Sloveniji med januarjem in avgustom 2018 število brezstičnih transakcij povečalo za 89 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani,« je dodal Luka Gabrovšek, predstavnik Mastercarda za Slovenijo.