Sistem za transakcije Elipay bo omogočal plačevanje s kriptovalutami pri vsakdanjih nakupih. V podjetju Eligma izpostavljajo, da je zanimanje trgovcev za uvedbo tovrstnega načina plačevanja preseglo njihova pričakovanja.

Eligma je sicer prostovoljce za testiranje mobilne aplikacije Elipay, ki omogoča nakupovanje s kriptovalutami pri vsakdanjih nakupih, iskala s pozivom, na koncu pa so jih izbrali z žrebom. »Velik odziv javnosti na naše povabilo k testiranju kaže, kako tehnološko napredni smo v Sloveniji. Naša kripto skupnost je precej številna; navdušenci v svetu in pri nas menimo, da je čas, da začnemo kriptovalute uporabljati tudi v vsakdanjem življenju,« je poudaril direktor Eligme Dejan Roljič.

Testiranje bo trajalo tri mesece

Testiranje aplikacije Elipay s 150 preskuševalci se bo začelo v ponedeljek v BTC Cityju in bo trajalo tri mesece. Nakupi s kriptovalutami - trenutno sta to bitcoin in bitcoin cash, sledile pa bodo še nekatere druge kriptovalute in žetoni - bodo na začetku testiranja možni na 24 tamkajšnjih lokacijah, pričakovati pa je, da jih bo vedno več. Ob tem gre Eligmi na roko tudi sodelovanje s ponudnikoma POS rešitev Elektronček in MAOP, ki skupno pokrivata nekaj tisoč prodajnih lokacij.

Elipay naj bi do konca leta uveljavili tudi drugje po Sloveniji, v prihodnosti pa njegovi snovalci načrtujejo prodor na evropski in globalni trg.

Eligma sicer razvija tudi istoimensko pametno trgovalno platformo, ki naj bi z umetno inteligenco in tehnologijo veriženja blokov omogočala hitro in varno nakupovanje v spletu. Eligmin cilj za letošnje leto je razviti in v Sloveniji predstaviti beta različico funkcije pametnega odkrivanja želenih izdelkov v spletu, ki naj bi potrošniku prihranila denar in čas, ki ga sicer porabi za nakupovanje.