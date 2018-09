Digitalno bančništvo (za milenijce): Se vam bolj splača Revolut, N26 ali kaj tretjega?

Mladi imajo navadno manj denarja kot starejši, trenutna generacija pa tudi precej drugačne navade, pri upravljanju in zapravljanju svojega denarja. Tradicionalne banke jih zaradi tega le s težavo nagovarjajo ali pa se jim ne zdijo zanimivi. In če se zdi, da Evropa ne zmore spraviti skupaj podobno uspešnega tehnološkega startupa, kot so tisti iz Silicijeve doline in Kitajske, je na področju finančne tehnologije (tako imenovani fintech) drugače. Raziskali smo tri ponudnike teh storitev, ki so dostopni tudi slovenskim uporabnikom.