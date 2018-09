Novi vlak bo lahko vsak dan prepeljal 80.000 potnikov med finančnim središčem Azije in provinco Guangdong. Danes so se na otvoritveno vožnjo podali povabljeni gostje, med njimi visoki predstavniki politike in gospodarstva, od nedelje pa bo vlak vozil po rednem voznem redu.

Začetki projekta segajo v leto 2000, ko so idejo prvič predstavili javnosti, nato pa so njegovo dokončanje zaradi različnih dejavnikov večkrat predstavili. Med razlogi so bili nasprotovanje lokalnih prebivalcev zaradi hrupa, naraščanje stroškov in nasprotovanje javnosti megalomanskemu projektu.

Kritike niso potihnile vse do odprtja. Pred terminalom je med otvoritveno slovesnostjo protestiralo nekaj ljudi, ki oblastem očitajo neracionalno trošenje denarja. Kot so dejali, vrednost projekta ne upravičuje njegovega finančnega obsega.