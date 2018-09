4 mazde z oznako CX so trenutno naprodaj na različnih svetovnih trgih, in sicer najmanjša CX-3, malce večja in najbolje prodajana CX-5, njena podaljšana različica CX-8 in najbolj prestižna CX-9.

4 zvezdice (****) za varnost potnikov na testnih trčenjih EuroNCAP je leta 2010 dobila CX-7, dve leti kasneje jih je CX-5 prvič dobila maksimalnih pet, kar je ponovila tudi leta 2017, CX-3 pa so jih leta 2013 podelili štiri. Modela CX-9 niso testirali, ker v Evropi ni naprodaj. Presrečen sem, ker smo po vsega treh letih in petih mesecih proizvodnje izdelali že milijonto mazdo CX-5. Zahvalil bi se rad ljudem široko po svetu, ki cenijo in podpirajo ta avto. Zavezani smo k temu, da bomo ta model izboljševali tudi v prihodnosti, saj si želimo, da bi CX-5 ostala priljubljena izbira med ljudmi z aktivnim življenjskim slogom tudi v prihodnosti. Masaši Otsuka, razvojnik CX-5

Jahač in konj kot eno telo Jinba Ittai oziroma jahač in konj kot eno telo je izraz, ki opisuje harmonijo med konjem in jahačem. Zajema vse, kar pri Mazdi počnejo in je v središču njihove filozofije, ki se začne z voznikom in gradi vozilo okoli njega, kar ustvarja okolje, v katerem se avtomobil dejansko prilagaja vozniku. To je vodilno načelo za vse, kar pri Mazdi počnejo. Poganja njihovo strast. Poudarja strokovno znanje. Potiska njihovo blagovno znamko naprej.

5,07 m je dolžinska mera največje in najprestižnejše CX-9. Revija Car and driver je ta avto v letih 2017 in 2018 proglasila za najboljši športni terenski avto na svetu.

60 nagrad široko po svetu je od začetka proizvodnje v januarju 2012 prejela CX-5, ki jo sicer proizvajajo v Mazdinih tovarnah v Hirošimi na Japonskem, pa tudi na Kitajskem, v Rusiji, Maleziji in Vietnamu. Avto, ki je bil najprej na ogled kot koncept shinari, je zamenjal mazdi tribute in CX-7.

250 KM oziroma 186 kW premore 2,5-litrski bencinski štirivaljnik v drugi generaciji CX-9, pogon je po želji lahko speljan na vsa štiri kolesa. Zanimivo, da avta, čeprav ga izdelujejo na Japonskem, na domačem trgu ne prodajajo. V ZDA so jih lani prodali 25.828.