Pregovoru, da imajo vsake oči svojega malarja, lahko pritrdimo. Zagotovo ste že bili v družbi, ki je imela na temo lepega in grdega različne poglede. Zdaj pa se postavite v vlogo oblikovalca avtomobilov. Kako kreirati nekaj, kar bo zagotovo všečno množicam? Ker se lepše preverjeno prodaja bolje, postajajo dizajnerji znotraj podjetij vse pomembnejši, saj odgovorne vsaka napaka (beri: podoba, ki ni všečna) ogromno stane. Pa saj, boste rekli, se to primeri bolj poredkoma. To deloma drži, toda skozi desetletja je na ceste zapeljalo veliko štirikolesnikov, ki se jih je oprijela oznaka, da so grdi. Pa je ta izraz sploh pravilen, je avto lahko grd?

»To je res grob izraz. Precej avtomobilov ni prav lepih, ker je njihov prvotni namen uporabnost (dostavniki), prostor (na primer fiat multipla) ali poceni proizvodnja (tata nano). Precej jih ni skladnih vsaj iz določenega pogleda, recimo zaradi aerodinamike. Nekaj jih je namerno drugačnih, da bi bili posebni, originalni, morda nekoč ikone, a imajo svoj smisel (nissan cube). Grd avtomobil je torej res že skrajnost, ki daje občutek popolnega nesmisla in zgrešenega občutka estetike. Je izrazito neskladen, kičast ali obrnjeno – dolgočasen. Kljub različnim okusom je brez dvoma sprejet zelo negativno,« pojasnjuje avtomobilski oblikovalec Aleksander Praper.

Ljudje si seveda po neki zdravi logiki bolj kot grdih želimo lepih stvari, ne zgolj avtomobilov. Kljub temu pa se je na primer lažje odločiti za lep in poceni palični mešalnik kot za lep avto neznanega proizvajalca. Tudi prodajni rezultati kažejo, da videz ni glavno merilo, sicer bi bili globalni prodajni rezultati drugačni. Čeprav danes v splošnem vsi avtomobili dosegajo visoko raven varnosti, udobja, opreme in bi lahko bil videz odločilen, vseeno pridejo v igro še druga merila, kot so na primer zvestoba znamki, uporabnost, cena, prostornost, primerni motorji, garancija. »Za dosti ljudi pa bo avto samoumevno lep, če bo 'prave znamke', pa čeprav ni vedno tako. Tudi slavni ljudje so v očeh oboževalcev lepi, mar ne? Vseeno pa se na znamkah, kot so na primer Mazda, Kia in Hyundai, vidi izrazito pozitivna sprememba v dojemanju njihovih avtomobilov tudi ob pomoči lepega videza, ki marsikdaj prekaša evropske premijske znamke,« še meni Praper. In kateri so tisti avtomobili, ki v njegovih očeh veljajo za grde? »Po ljudskem glasu bi lahko hitro pomislili na fiata multiplo, forda scorpia limuzino, ssangyonga rodiusa ali actiona, chryslerja PT cruiserja in predzadnjega seata toleda. Pa še thalio bi kdo omenil, čeprav polo limuzina ni bil nič lepši. A obstajajo še veliko bolj 'čudni' avtomobili, ki pa niso splošno znani – recimo marcos mantis (letnik 1968), skelta G-force, mitsuoka orochi, pontiac aztek in weber faster one (2008). Med koncepti pa so izrazito grdi sbarro autobau, sbarro 4x4+2, volkswagen colani, packard twelve in aurora.«

Okusi kupcev so različni

Razlogov, da je neki avto precej manj všečen, kot bi lahko bil, je več. Na delo oblikovalcev tako vplivajo tudi sami prodajni trgi, na katerih se okus potencialnih kupcev razlikuje, pomembna so tudi sredstva za razvoj in proizvodnjo. Všečna oblika na premajhni (beri: cenejši) platformi učinkuje slabo. Nekateri avtomobili si tudi delijo vidne komponente z drugimi modeli ali uporabljajo dele iz pretekle generacije. »Ob vseh teh pogojih, ki zavežejo roke oblikovalcem, pa obstaja tudi želja, da bi ustvarili nekaj drugačnega in prelomnega. Namen izstopanja, poudarjanja nečesa drugačnega, novega, pomeni veliko tveganje in pripelje marsikdaj do najbolj zgrešenih poskusov. A ljudje si jih bodo vseeno zapomnili. Kljub temu pa ne vidim smiselnega razloga za neskladno, razmesarjeno ali izkrivljeno obliko v želji, da bi bil avto zanimiv. Primer so lamborghini vaneno, toyota mirai in BMW i3,« je brez dlake na jeziku diplomant mariborske fakultete za strojništvo, ki avtomobile riše od rane mladosti.

Okusi kupcev se seveda razlikujejo. Evropejci avte dojemamo drugače kot Američani ali Azijci. Tudi v smeri estetike smo vzgojeni različno. Nekateri ljudje so konservativnejši, spet drugi sprejmejo vsako novost, obstajajo pa tudi takšni, ki nimajo prav nič smisla za lepo. Ker je vsak posameznik po svoje unikaten, enotne rešitve za vse seveda ni. »Sam ne bi kupil izrazito lepega avtomobila, ki bi ga vozilo 80 odstotkov ljudi, saj bi mi postal dolgočasen in vsakdanji. Prav je, da je svet pester tudi po zaslugi različnih avtomobilov.« Sicer pa zgodovina kaže, da se spreminjajo tudi trendi, kot so se v umetnosti spreminjala obdobja. Seveda pa proizvodnja danes ponuja neskončno več možnosti kot nekoč in omogoča bistveno širši spekter ustvarjalnih rešitev. Zato je vedno manj opravičil, ko na cesto zapelje grd avtomobil. »Meni se pri vsakem predmetu zdi pomembna očitna pripadnost znamki, skladnost, uravnoteženost razmerij, logika poteka linij in ob vsem tem tudi originalnost. Načeloma sem naklonjen elegantno čistim oblikam, ki pa morajo imeti kakšen lep detajl. Niso mi všeč izrazito linearni in ploščati dizajni, raje imam obline, ki so ljudem po naravi bližje. Motijo me prevelike maske, nelogične gube in prelomi ter nepotrebne luknje,« končuje Praper.