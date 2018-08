Športni terenci in enoprostorci se namreč v zadnjem času, kakopak v prenesenem pomenu, gledajo postrani, niso v najboljših odnosih. Silna rast priljubljenosti prvih je imela namreč med drugim za žrtev prav druge. V smislu, da je zaradi rasti prodaje SUV padla prodaja enoprostorcev, in to celo do te mere, da je že veliko znamk svoje nekdaj precej priljubljene enoprostorce preprosto prekrižalo in jih neposredno nadomestilo prav s športnimi terenci, nekaj pa jih je enako potezo napovedalo že za bližnjo prihodnost. Dacia vsaj za zdaj, vprašanje pa je, do kdaj, na trgu vztraja s primerkoma obeh razredov in pri našem testu se je znova pokazalo, da bi oba lahko sobivala. Ker je duster zastavonoša znamke in so ga ravno pred kratkim predstavili v drugi generaciji, lodgy pa je, z le manjšimi oblikovnimi spremembami, na trgu že šest let, je prvi sicer na splošno gledano boljši in prijetnejši domala v vseh pogledih, a tam, kjer naj bi lodgy tudi ponujal največ, to pa je pri družinski uporabno in prostornosti, je enoprostorec resnično precej spredaj. In škoda bo, če se bo poslovil kot naslednji v vrsti podobnih avtomobilov. A kaj, ko te pač še vedno večinoma kupujemo z očmi…

Kakor koli, lodgy torej predvsem za družine z otroki prinaša veliko. Denimo možnost šestega in sedmega sedeža v tretji vrsti, ki za nameček ponujata presenetljivo veliko prostora, sploh če upoštevamo, da v dolžino meri »le« 4,52 metra. Jasno in povedano že ničkolikokrat – prtljažnik ob tem izgubi kako zares uporabno vrednost, za prtljago ponuja 207 litrov prostora, dobro pa je, da lahko zadnja sedeža tudi povsem odstranimo, pri čemer dobimo zares ogromno, kar 827-litrsko luknjo. Skratka, glede prostornosti lodgyju le kapo dol, tu je v prednosti, pri čemer moramo poudariti, da niti pri krajšem, 4,34 metra dolgem dusterju in njegovem 445-litrskem prtljažniku s štiričlansko družino niti za hip nismo čutili pomanjkanja prostora. A lodgy je tu nedvomno spredaj. Pri čemer pa se tu njegove prednosti pred dusterjem tudi končajo, saj je razlika na drugih področjih v korist slednjega najmanj velika. Morda še najlažje vse skupaj opišemo takole: pri vožnji dusterja smo imeli občutek, da sedimo za volanom modernega štirikolesnika, medtem ko je bilo pri lodgyju vse skupaj podobno, kot bi zavrteli čas (kar precej) nazaj…

Kljub opremi stepway prestige, ki lodgyja sicer naredi očesu prijaznejšega in robustnejšega, vse skupaj zagotovo potrdi že samo zunanji videz, saj je duster povsem skladen in lep avtomobil ter gre v korak s časom, medtem ko za lodgyja tega ne bi mogli trditi. Občutek nas ni zapustil niti v trenutku, ko smo se usedli v kabino, predvsem pa med vožnjo. Tu je razlika nemara še največja, sploh pa je merodajna, ker imata, kot rečeno, oba enak motor. Lega na cesti, vzmetenje, udobje, odzivnost volanskega mehanizma, občutek med ovinki in na avtocestah, zvočna izoliranost potniške kabine… Prav povsod je razlika občutno v korist dusterja. Za še eno lepo potrditev pa je poskrbela kar mati narava z dvema močnima nalivoma med vožnjo obeh, pri čemer je v lodgyju bobnelo tako močno, da se v vozilu praktično ni bilo mogoče pogovarjati, pri dusterju pa se je primerjalno zdelo, kot da le malo prši. Res je, lodgy je pri golem pospeševanju z mesta odzivnejši (do stotice potrebuje 11,2 sekunde, duster 12,4) in se je na testu izkazal za varčnejšega (6,8:7,1 litra dizla na 100 kilometrov), a je razlika majhna, ob tem pa je treba dodati, da je imel duster štirikolesni pogon – z dvokolesnim bi bila razlika v prvi omenjeni kategoriji zanemarljiva, v drugi pa je kaj lahko niti ne bi bilo.

Prav štirikolesni pogon je razlog tudi za občutno višjo ceno testnega dusterja (19.190:15.090 evrov), saj bi z dvokolesnim stal 16.990 evrov. Z visoko stopnjo opreme sta testneža, z izjemo izostanka nekaterih modernih varnostnih sistemov, za to ceno ponudila kar precej, denimo pomoč pri speljevanju v klanec, 7-palčni zaslon na dotik, navigacijski sistem, priključek USB, povezavo bluetooth, a duster vseeno malo več (še avtomatsko klimatsko napravo, parkirne senzorje in kamero, sistem za nadzor mrtvega kota…). S čimer tudi razlika v ceni sploh ni več velika. Več pa v sklepu.